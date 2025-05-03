Рост петербургской промышленности связан с программой «Производительность труда»

Рост петербургской промышленности (свыше 36,5%) напрямую связан с федеральной программой «Производительность труда».

В рамках проекта за 6 лет свою деятельность оптимизировали 305 предприятий города. В 2025 году к проекту присоединились еще 19 компаний, представляющих различные секторы экономики: строительство, обработка материалов, пищевая промышленность, оборонно-промышленный комплекс и утилизация отходов, пишет пресс-служба Смольного.

Программа «Производительность труда» способствует модернизации производства, внедрению инновационных технологий и передовым методам управления. По оценкам экспертов, внедрение бережливых технологий принесло более чем 12 млрд рублей экономической выгоды, отметили в администрации Северной столицы.

В проект вовлечены как крупные промышленные холдинги, так и компании среднего и малого бизнеса, работающие в разных отраслях, от производства продуктов питания до создания игрового оборудования.

Стоит отметить, что государственная поддержка бизнеса в Санкт-Петербурге выходит за рамки лишь одного проекта. Так, ранее Фонд развития промышленности города запустил программу льготного кредитования для роботизации предприятий, предоставляя займы от 5 до 500 млн рублей под 3% годовых на срок до 5 лет.

Как подчеркнул вице-губернатор Кирилл Поляков, подобные инициативы призваны помочь петербургским компаниям повысить производительность труда, сократить энергозатраты и себестоимость продукции, а также решить вопрос нехватки кадров.