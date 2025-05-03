В Госдуме предложили заменить рабочие дни между майскими праздниками выходными

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко предложил изменить производственный календарь, сделав непрерывными выходными дни с 1 по 9 мая.

По мнению парламентария, текущая система, включающая рабочие дни между майскими праздниками, не позволяет гражданам полноценно отдохнуть. Много времени и сил затрачивается на поездки, особенно актуальные для дачников, планирующих весенние работы на приусадебных участках, пишет ТАСС

Предложение Антропенко направлено на создание более комфортных условий отдыха для населения. Разрыв между праздничными днями, по его словам, создает неудобства не только для сотрудников, вынужденных брать отгулы, что может вызывать недовольство работодателей, но и для работодателей самих.

Исключение составляет работа посменного характера. Кроме того, непрерывные выходные дни положительно скажутся на школьниках и студентах, которым необходимо время для подготовки к экзаменам, обеспечивая дополнительный период для отдыха и обучения.