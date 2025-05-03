В Петербург на лечение вернулась девочка из США в «маске Бэтмена»

Луна Феннер из США, известная в интернете как «девочка в маске Бэтмена» из-за обширного врожденного родимого пятна на лице, вновь прибыла в Санкт-Петербург для продолжения лечения в частной клинике.

Ее предыдущее лечение в городе на Неве, включающее сложную многочасовую операцию по удалению части родимого пятна, проходило в 2024 году, пишет РИА Новости. После успешного завершения основной процедуры, девочка вернулась в США, но планировалось продолжение лечения через год.

Сейчас Луна находится в Санкт-Петербурге для проведения последующих этапов лечения. В ближайшее время ей предстоит пройти предоперационное обследование и операцию по имплантации тканевых экспандеров. В планах дальнейшего лечения — восстановление центральной зоны лица и устранение рубцовой алопеции на голове. Лечение, по предварительным прогнозам, займет около 2,5 месяца.

Напомним, что лечение в Северной столице стало возможным после отказа американских врачей от проведения необходимых операций. Краснодарские специалисты ранее провели несколько операций по удалению пятна, а петербургские медики продолжили их работу для полного восстановления лица девочки.