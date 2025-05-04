Ленинградским деликатесом в семье Путина был студень

Студень был ленинградским деликатесом в семье президента России Владимира Путина.

В новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», показанном на телеканале «Россия-1», Владимир Путин поделился теплыми воспоминаниями о кулинарных талантах своего отца. Разговор с журналистами Саидой Медведевой и Павлом Зарубиным коснулся не только государственных дел, но и семейных традиций, пишет ТАСС.

Зарубин, упомянув найденную им информацию о фирменном студне отца президента, запустил волну ностальгических откровений.

Глава государства рассказал, что его отец, помимо маринования корюшки — еще одного ленинградского кулинарного шедевра, — был искусным мастером приготовления студня.

По словам Владимира Путина, его отец любил «покашеварить». Он объяснил, что данные блюда были своеобразным «ленинградским деликатесом».