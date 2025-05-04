Воскресенье, 4 мая 2025
$81.49 €92.84 ¥11.17
8.9 C
Санкт-Петербург
Новости

Бессонница: Причины и советы по ее устранению

Михаил Яковлев
blank
Фото: Baltphoto

По данным различных источников, от бессонницы страдает от 10 до 60 процентов людей. Чаще всего это наблюдается у пожилых, особенно женщин, а также у больных с хроническими заболеваниями и психическими расстройствами. Бессонница может не только ухудшить качество жизни, но и спровоцировать депрессию.

Оглавление

  1. Как быстро уснуть
  2. Реверсивная психология
  3. Прогрессивная мышечная релаксация
  4. Визуализация
  5. Точечный массаж
  6. Температурный режим
  7. Прогулка перед сном
  8. Теплая ванна
  9. Избегать гаджетов за час до сна
  10. Придерживаться графика
  11. Дыхательная гимнастика «4-7-8»
  12. Затемнить комнату
  13. Фазы сна
  14. Как легко проснуться

Бессонница может быть постоянной или временной, связанной с различными жизненными обстоятельствами: стресс, тревожность, волнения, боли и дискомфорт, злоупотребление кофеином и алкоголем, а также смена часового пояса. К тому же, бессонница может быть вызвана и другими факторами:

— неудобный матрас или подушка

— слишком теплое или холодное одеяло

— непроветренная комната

— посторонние шумы

— недостаточная темнота

Как быстро уснуть

Если бессонница затягивается и вызывает дискомфорт, то прежде всего стоит обратиться к врачу. Однако при легких нарушениях сна можно попробовать несколько простых техник в домашних условиях.

Реверсивная психология  

Суть метода заключается в том, чтобы сделать все наоборот. Если вы переживаете из-за бессонницы, попробуйте запретить себе засыпать, представив, что вам нужно вставать на работу или учебу. Это может снизить вашу тревожность, которая мешает вам спокойно уснуть.

Прогрессивная мышечная релаксация  

Этот метод включает поочередное напряжение и расслабление мышц. Для этого примите удобное положение и выполните дыхательную гимнастику «4-7-8».

Визуализация  

Представьте себе место, где вам спокойно и комфортно — это может быть тихая бухта или уютная хижина. Создание такого «безопасного места» поможет вам успокоиться и уснуть.

Точечный самомассаж  

Попробуйте мягко массировать точки на висках, переносице, за ушами и на запястьях, чтобы способствовать расслаблению и успокоению.

Температурный режим  

Перед сном проветрите комнату. Летом можно оставить окно открытым, а зимой — установить комфортную температуру. Тепло мешает засыпанию, поэтому важно обеспечить приятный климат и прохладу.

Прогулка перед сном  

Свежий воздух и активность в течение дня способствуют лучшему сну. Пешая прогулка перед сном может быть всегда очень полезной.

Теплая ванна  

Прием теплой ванны перед сном может помочь снизить температуру тела, что сигнализирует мозгу о необходимости отхода ко сну.

Не использовать гаджеты за час до сна  

Свет от электронных устройств мешает засыпать, поэтому их стоит отключить минимум за 30-60 минут до сна.

Придерживаться графика  

Старайтесь просыпаться и засыпать в одно и то же время, чтобы поддерживать циркадные ритмы и не нарушать ваш биологический час.

Дыхательная гимнастика

Метод позволяет расслабиться и помогает быстрее уснуть. Это метод дыхания включает 4 секунды вдоха, 7 секунд задержки дыхания и 8 секунд выдоха.

Затемнить комнату  

Обеспечьте полную темноту в спальне, так как яркий свет может мешать выработке мелатонина — гормона сна.

Фазы сна  

Понимание циклов сна может помочь улучшить качество отдыха и просыпаться более отдохнувшим.

Как легко проснуться  

Для легкого пробуждения старайтесь выходить на свет и выполнять легкие физические упражнения после сна, что поможет вашему организму восстановиться и активизироваться.

Бессонница требует внимания и заботы о своем здоровье. Если домашние методы не помогают, лучше обратиться к специалистам для дальнейшего обследования и лечения.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Путин считает выбор своего преемника делом граждан России

В новом документальном фильме, посвященном 25-летию президентства Владимира Путина, глава государства затронул тему своего политического будущего и выбора преемника. На вопрос о размышлениях на эту тему, Путин ответил утвердительно, подчеркнув, что постоянно анализирует потенциальных кандидатов и оценивает их возможности. Однако, он категорически отметил, что его личное мнение не будет определяющим в этом процессе. Президент подчеркнул главенствующую роль граждан в выборе будущего лидера страны. По его словам, хотя существуют различные предвыборные технологии и административный ресурс, окончательное решение принадлежит российскому народу. Путин считает, что успех любого кандидата невозможен без доверия граждан. Поэтому, по его словам, важно, чтобы появились достойные кандидаты, из которых граждане смогут сделать свой выбор. Путин акцентировал внимание на необходимости обеспечения конкурентной борьбы за доверие населения и предоставления гражданам реального выбора...
Читать далее
Новости

Ленинградским деликатесом в семье Путина был студень

Студень был ленинградским деликатесом в семье президента России Владимира Путина. В новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», показанном на телеканале «Россия-1», Владимир Путин поделился теплыми воспоминаниями о кулинарных талантах своего отца. Разговор с журналистами Саидой Медведевой и Павлом Зарубиным коснулся не только государственных дел, но и семейных традиций, пишет ТАСС. Зарубин, упомянув найденную им информацию о фирменном студне отца президента, запустил волну ностальгических откровений. Глава государства рассказал, что его отец, помимо маринования корюшки  — еще одного ленинградского кулинарного шедевра, — был искусным мастером приготовления студня. По словам Владимира Путина, его отец любил «покашеварить». Он объяснил, что данные блюда были своеобразным «ленинградским деликатесом».
Читать далее

Популярное

дтп зенит суд погода авария петербург Смольный невский район вода жкх праздник общество калининский район кино деньги стрельба Роспотребнадзор спорт штрафы вакцинация Госдума мчс выставка Центральный район госпитализация школа отдых мошенники Петроградский район опрос спасатели обрушение путин подросток великобритания эрмитаж пенсионер покушение туристы школьники еда взятка клещи ск день победы

Новости дня

Город

Уголовное дело заведено в отношении автоледи, сбившей людей на Рубинштейна

Город

Вратарь ФК «Зенит» Богдан Москвичев восстановится после травмы в Петербурге

Город

Суд запретил определенные действия поджигателю лестничной площадки в Петербурге

Новости

Путин заявил об ежедневных тренировках в спортзале Кремля

Афиша

Куда сходить в Петербурге с 6 по 9 мая

Новости

Путин считает выбор своего преемника делом граждан России

Город

Петербург принимает школьников из Республики Сербской

Город

Петербуржцы пожаловались на шум работы ночных заведений на Рубинштейна

Новости

Ленинградским деликатесом в семье Путина был студень

Город

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий

Новости

Долина сочла необходимым сохранить память о ВОВ для молодежи

Город

Велопробег в честь 80-летия Победы начался из Петербурга во Владивосток

Город

Сбившую людей на Рубинштейна автоледи пытались усмирить броском стула

Афиша

В петербургском ГЭТ откроется выставка «Газета – ровесник Победы»

Новости

Пьяного водителя на Богатырском привлекли к ответственности за взятку

Город

ДТП с участием самоката закончилось госпитализацией несовершеннолетней

Город

Мошенники выманили свыше 1,3 млн рублей у пенсионера с Будапештской улицы

Город

Наталья Бондарчук допустила замену сценаристов на ИИ в будущем

Афиша

Фестиваль «Ленинградская музыкальная весна» состоится в Филармонии

Новости

Появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды объяснили в Госдуме

Город

В Петербург на лечение вернулась девочка из США в «маске Бэтмена»

Новости

Программу бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита предложили расширить

Город

Наехавшая на толпу людей на Рубинштейна пьяная автоледи устроила истерику

Новости

В Госдуме предложили заменить рабочие дни между майскими праздниками выходными

Город

Два альпиниста пострадали при обрушении балкона в Петербурге

Новости

Роспотребнадзор не видит возможности распространения сибирской язвы в России

Новости

Принц Гарри назвал лишение личной охраны способом контроля и давления

Город

Петербуржцу предъявили обвинение в покушении на убийство супруги

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Клавдия Гроцкая, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. М, пом. 9-Н, БЦ "Сальвадор", оф. 8, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb