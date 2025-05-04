Путин считает выбор своего преемника делом граждан России

В новом документальном фильме, посвященном 25-летию президентства Владимира Путина, глава государства затронул тему своего политического будущего и выбора преемника. На вопрос о размышлениях на эту тему, Путин ответил утвердительно, подчеркнув, что постоянно анализирует потенциальных кандидатов и оценивает их возможности. Однако, он категорически отметил, что его личное мнение не будет определяющим в этом процессе.

Президент подчеркнул главенствующую роль граждан в выборе будущего лидера страны. По его словам, хотя существуют различные предвыборные технологии и административный ресурс, окончательное решение принадлежит российскому народу. Путин считает, что успех любого кандидата невозможен без доверия граждан.

Поэтому, по его словам, важно, чтобы появились достойные кандидаты, из которых граждане смогут сделать свой выбор. Путин акцентировал внимание на необходимости обеспечения конкурентной борьбы за доверие населения и предоставления гражданам реального выбора между несколькими сильными кандидатами.