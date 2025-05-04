С середины майских в Петербурге начнет курсировать трамвай «победы»

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по улицам Санкт-Петербурга пройдет необычный праздничный трамвай. В течение трех дней (с 5 мая) перед Днем Победы он будет курсировать по специально разработанному маршруту, превратившись в передвижную концертную площадку.

Инициатива принадлежит администрации города. На борту трамвая разместятся музыканты и артисты Ленинградского военного округа, которые будут исполнять для пассажиров и петербуржцев песни и танцевальные номера военных лет, а также современные патриотические композиции. Грузовая платформа трамвая будет оборудована как сцена для выступлений.

Мероприятие запланировано на 5, 6 и 7 мая. В каждый из этих дней трамвай будет работать в течение нескольких часов. Старт праздничных рейсов намечен у памятника Блокадному трамваю на проспекте Стачек.

По маршруту следования трамвая запланированы остановки, во время которых состоятся выступления артистов. Концертные площадки будут организованы в нескольких районах города, включая улицу Пограничника Гарькавого, улицу Маршала Казакова и район Нарвских ворот.