Microsoft приступила к отключению сервиса Skype

Начиная с 5 мая Skype прекращает работу, а пользователей сервиса переведут на Teams.

Компания Microsoft объявила о завершении работы Skype с 5 мая. Владелец сервиса для общения сосредоточится на развитии платформы Teams, которая станет основной для общения и совместной работы.

Переход для пользователей будет бесплатным, а все учетные данные, контакты и чаты автоматически перенесутся в новую систему. В ближайшее время в приложении Skype появится уведомление с предложением выполнить необходимые действия, указано на сайте компании.

Также в Microsoft отметили, что данные в Skype останутся доступными до января 2026 года, чтобы у пользователей было время сохранить нужную информацию. По истечении данного срока система автоматически удалит все истории чатов и контакты. При желании пользователь может вручную экспортировать данные, не переходя в Teams, — это касается как списка контактов, так и переписок.

Для тех, у кого остались активные подписки или баланс на счете, работа Skype будет частично сохранена. Пользователи смогут расходовать оставшиеся минуты через веб-версию сервиса, панель набора номеров или бесплатную версию Teams. Однако с марта 2026 года Skype окончательно исчезнет из тарифов Microsoft 365, а его минуты перестанут действовать.

Напомним, что Skype запустили в 2003 году. Сервис завоевал популярность как приложение для видеозвонков и обмена сообщениями. В 2011 году Microsoft приобрела компанию за 8,5 миллиарда долларов.