В 2025 году на Северо-Западе обнаружили 238 поддельных банкнот

За первые три месяца 2025 года на Северо-Западе выявили 238 фальшивых банкнот и монет.

По данным Северо-Западного главного управления Центрального банка России, за первый квартал 2025 года в регионе было выявлено на 26% меньше поддельных банкнот и монет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего кредитные организации обнаружили 238 фальшивых денежных знаков.

Уровень фальшивомонетничества продолжает оставаться на минимальных значениях. По статистике, на один миллион находящихся в обращении банкнот приходится одна поддельная, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Специалисты нашли 193 экземпляра фальшивых банкнот на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В других регионах Северо-Запада зафиксированы единичные случаи: по одному в Архангельской и Мурманской областях, два в Республике Коми, и не больше десяти в остальных субъектах федерального округа.

Наиболее часто подделываемыми остаются банкноты крупных номиналов. За отчетный период выявлено 131 поддельная пятитысячная купюра и 53 фальшивые тысячерублевые банкноты. Именно поэтому в рамках замены дензнаков в обращении на новые повышается степень защиты банкнот.

Банкноты крупного номинала по-прежнему подделывают чаще всего. За отчетный период эксперты обнаружили 131 фальшивую купюру номиналом пять тысяч рублей и 53 — номиналом тысяча рублей.

Ранее представители регулятора заявляли о планах по дальнейшей модернизации банкнот всех номиналов в ближайшие годы.