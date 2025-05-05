Таможня Петербурга передала военным конфискованные товары на 5,8 млн рублей

В Санкт-Петербурге таможня передала больше 4,6 тысячи единиц техники и инструментов воинским частям. Данное имущество признано незаконно ввезенным через границу.

Сотрудники таможни передали военным товары, которые ранее были изъяты в ходе проверок и обращены в федеральную собственность по решению суда. Стоимость переданного имущества составляет свыше 5,8 миллиона рублей.

Среди переданных вещей — товары народного потребления, сетевое оборудование, электроника и бытовая техника, которые в дальнейшем будут отправлены в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Всего военные получили больше 4,6 тысячи единиц товаров, включая лопаты, отвертки, зарядные устройства, электрочайники, батарейки и пауэрбанки. Данные предметы были признаны незаконно ввезенными через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как рассказал исполняющий обязанности начальника Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников, специалисты ведомства оформили все необходимые документы и организовали передачу имущества воинским подразделениям.