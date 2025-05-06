В Госдуме выступили против продления майских праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предупредил о возможном негативном влиянии на экономику из-за дополнительных нерабочих дней в мае.

В беседе с «360.ru» Нилов пояснил, что переносы выходных дней происходят, когда установленные Трудовым кодексом праздничные даты выпадают на выходные. При этом, подчеркнул он, общий баланс рабочих и нерабочих дней остается неизменным, без создания дополнительных выходных.

Депутат отметил, что дискуссии о продолжительности майских и новогодних праздников продолжаются уже около двух десятилетий. При этом он подчеркнул необходимость учитывать экономические последствия дополнительных выходных, которые создают значительную нагрузку на бюджеты всех уровней — федеральный, региональный и муниципальный.

Нилов добавил, что подобные изменения затрагивают и бизнес-структуры. Он пояснил, что если сотрудникам коммерческих организаций придется работать в объявленные выходные дни, работодатели будут обязаны оплачивать такой труд по двойному тарифу.