В Петербурге представят Подорожник с обновленным дизайном к юбилею Победы

В Санкт-Петербурге представят специальную серию проездных карт «Подорожник», посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лимитированный тираж в 50 тысяч экземпляров поступит в продажу 9 Мая.

Проездные карты «Подорожник» выпускаются в течение года и часто посвящены важным событиям в истории Петербурга и России. Новый дизайн карты отдает дань памяти трагическим событиям Великой Отечественной войны и победе над фашизмом.

Купить карту «Подорожник» нового образца можно будет 9 мая в кассах метрополитена и точках продаж ГКУ «Организатор перевозок». Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В этот день мы не только вспоминаем подвиги тех, кто сражался за свободу и мир, но и передаем эстафету памяти новым поколениям. Об этом рассказал директор ГКУ «Организатор перевозок» Денис Усанов. По его словам, лимитированный выпуск карт «Подорожник», приуроченный к этой памятной дате, может стать еще одним связующим звеном между прошлым и будущим.

Усанов добавил, что такие карты будут служить напоминанием о том, что события тех лет — это не просто строки в учебниках, а живая история, которую в Петербурге с благодарностью и гордостью сохранят.