Адвокат Жорин объяснил отсутствие компенсаций за задержки авиарейсов

Адвокат Сергей Жорин заявил, что российские авиаперевозчики не обязаны компенсировать пассажирам задержки и отмены рейсов 7 мая, вызванные атаками беспилотников.

В беседе с «Инфо24» Жорин пояснил, что в данной ситуации применяются стандартные правила для сбоев, не зависящих от авиакомпании, — таких как непогода или чрезвычайные обстоятельства. При этом он подчеркнул, что перевозчик обязан предложить пассажирам либо возврат средств, либо перебронирование на другой рейс.

Эксперт добавил, что пассажиры сохраняют право на обслуживание в аэропорту. Он уточнил, что при задержке свыше 2 часов полагаются бесплатные напитки и еда, а при задержке более 8 часов (6 часов ночью) — размещение в гостинице с трансфером.

Жорин рекомендовал путешественникам заранее проверять статус рейса, сохранять все документы (посадочные талоны, чеки), фиксировать дополнительные расходы из-за задержки. В случае изменений расписания он посоветовал незамедлительно обращаться к представителям авиакомпании для решения вопроса о перебронировании или компенсации.