В Красном селе возложили цветы к Триумфальной Арке Победы

В Красном Селе состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов к Триумфальной арке Победы, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие представители городских властей, депутаты Законодательного собрания, ветераны, курсанты военных учебных заведений и жители города, и заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Анатолий Коннов.

Участники церемонии почтили память тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость страны, и выразили особую благодарность ветеранам, труженикам тыла и всем, кто выстоял в годы войны. Отдельно были отмечены защитники Ленинграда, пережившие блокаду, и работники городских служб, обеспечивавшие жизнедеятельность Северной столицы в условиях войны.

В пресс-службе Комитета по транспорту отметили, что 9 мая является не просто датой, а символом мужества, стойкости и силы духа народа. Завершилась церемония минутой молчания и возложением цветов к монументу в память о героях Великой Отечественной войны.