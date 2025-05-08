Как менялся День Победы до наших дней

Ежегодно 9 мая Россия празднует победу СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В 2025 году страна отметит 80-летие этого события, а сам праздник за прошедшие годы существенно изменил свой формат.

Как сообщает «ФедералПресс», 9 мая 1945 года впервые отметили День Победы после подписания акта о капитуляции Германии. Так, 24 июня на Красной площади прошел легендарный Парад Победы, где советские солдаты бросали нацистские знамена к Мавзолею. До 1947 года праздник был выходным, но затем его отменили — за первые 20 лет парад проводился лишь однажды.

Возрождение традиции произошло в 1965 году при Брежневе: 9 мая вновь стало выходным и государственным праздником. С тех пор парады проводились каждое десятилетие. Торжества включали возложение венков к Мавзолею и Могиле Неизвестного Солдата, а также шествия молодежи.

С 1960-х парады начали проводить и в других городах СССР, где военные и курсанты маршировали к мемориалам. Последний советский парад состоялся в 1990 году — тогда по Красной площади провели технику времен войны.

После распада СССР празднование Дня Победы стало скромнее — парады не проводились, ограничиваясь возложениями венков и встречами с ветеранами. Экономические трудности и переосмысление истории отодвинули масштабные торжества на второй план.

Перелом наступил в 1995 году, когда в честь 50-летия Победы на Красной площади впервые прошел полноценный военный парад. С этого момента традиция возродилась: с 2000-х годов праздник обрел новые черты — возвращение военной техники (2008), участие союзников (2010), а затем и всенародное шествие «Бессмертного полка» (2012).

Сегодня 9 Мая — не просто день памяти, а ключевой национальный праздник, связывающий прошлое, настоящее и будущее России.