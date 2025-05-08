Финансист Селезнев рассказал, на какую квартиру хватит материнского капитала

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев сообщил, что в 2025 году материнский капитал позволит россиянам приобрести жилье стоимостью 4,56 млн рублей.

В беседе с «Газетой.Ru» Селезнев пояснил, что в текущем году максимальный размер материнского капитала при рождении второго или последующего ребенка составляет немногим более 912 тысяч рублей, причем данная выплата предоставляется семье единожды.

Эксперт отметил, что эти средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке, при этом сумма ежегодно индексируется — для сравнения, в 2023 году она не превышала 587 тысяч рублей.

Селезнев подчеркнул, что при стандартном минимальном ипотечном взносе в 20% и отсутствии других накоплений, семья в этом году может рассчитывать на жилье стоимостью до 4,56 млн рублей. По его словам, этой суммы достаточно для приобретения трехкомнатной квартиры при цене около 75 тысяч рублей за квадратный метр, однако он обратил внимание, что число городов с подобным уровнем цен крайне ограничено.