Центр знаний «Машук» расскажет историю учителя блокадного Ленинграда

Проект об учителе математики из блокадного Ленинграда представили в центре знаний «Машук».

В Пятигорске стартовал просветительский проект, посвященный героизму педагогов в годы Великой Отечественной войны. Первая история рассказывает о ленинградском учителе математики, участвовавшем в создании «Дороги жизни».

Первая опубликованная история посвящена учителю математики Петру Дроздову, который в блокадном Ленинграде участвовал в создании легендарной «Дороги жизни». Всего в рамках проекта планируется рассказать о 15 педагогах, проявивших героизм в военные годы. Как сообщили в пресс-службе центра, на рассмотрение поступило свыше 150 историй из разных регионов России.

Генеральный директор центра Антон Сериков подчеркнул, что проект создан как дань памяти учителям, воевавшим на фронте и работавшим в тылу. Он отметил особую значимость первой истории, связанной с блокадой Ленинграда. По его словам, оставшиеся 14 биографий будут опубликованы до начала нового учебного года.

Отметим, что проект реализуется в два этапа: сначала участники программы «Школьный музей Победы» отобрали наиболее яркие истории о подвигах педагогов, затем сотрудники центра «Машук» подготовили на их основе видеоролики.