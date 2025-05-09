Концерт в честь 80-летия Победы собрал на Дворцовой тысячи петербуржцев

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга проходит праздничный концерт, посвященный 80-летию Великой Победы.

Мероприятие под названием «От Победы к Победам» собрало ветеранов, включая тех, кто специально приехал из-за рубежа, блокадников, участников специальной военной операции (СВО), а также тысячи петербуржцев и гостей города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Концертную программу открыл Александр Розенбаум. Артист исполнил песни военных лет и о Петербурге.

Отметим, что в концерте приняли участие Василий Герелло, Дмитрий Певцов, Пелагея, ансамбли «Песняры» и «Невские зори», воспитанницы пансиона Минобороны России. Маргарита Адясова с группой «Декабрь» исполнили песни, популярные среди бойцов СВО.

Завершится концерт исполнением песни «День Победы», которую исполнят все участники концерта.