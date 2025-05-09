Шесть рейсов не вылетят вовремя из Пулково пятничным вечером

Вечером в Санкт-петербургском аэропорту Пулково произошла задержка шести рейсов.

Рейс под номером 2S 1114 в турецкий город Анталья от компании «Southwind Airlines» столкнулся с задержкой. Борт взлетит в 20:30, вместо 17:55.

Также задержан самолет SU 628 в Пхукет от отечественного перевозчика «Аэрофлот». Самолет должен взлететь в 4:30 утра, а не в 19:20.

Кроме того, борт DP 210 от компании «Победа» отправится в Москву в 21:25, а не в 19:45. Также рейс DP 569 в Пермь от данной авиакомпании столкнулся с задержкой. Плановый вылет самолета был назначен на 0:15, а не 23:25. Еще один рейс DP 559 от «Победы» был задержан. Самолет полетит в Уфу в 0:25, вместо заявленного времени в 23:55.

Пассажиры рейса N4 249 в Казань также столкнулись с задержкой. Самолет от компании Nordwind Airlines вылетит в 21:40, вместо 21:05.