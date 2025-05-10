Продюсер Разин через суд хочет отменить завещание Шатунова

Продюсер Андрей Разин подал иск о признании завещания Юрия Шатунова недействительным. Ответчиками выступают вдова и дети покойного солиста «Ласкового мая».

На данный момент иск уже принят к производству, назначена дата слушания. Ответчиками по делу проходят супруга Шатунова Светлана, его сын Дэннис и дочь Эстелла. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время другие детали иска не раскрываются.

Суд в марте отклонил требование Разина о правах на песни «Ласкового мая». Автор текстов Сергей Кузнецов при жизни передал права Шатунову. По документам продюсер подал гражданский иск о защите интеллектуальной собственности и авторских прав, ответчиком по которому указана вдова певца Светлана. В качестве третьих лиц в документах фигурирует мать Кузнецова Валентина.

Отметим, что экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Сергей Кузнецов умер в ноябре того же года.