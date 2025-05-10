Анну Нетребко объявили в розыск из-за перепланировки квартиры в Петербурге

Коммунальные службы не смогли связаться с 53-летней народной артисткой России Анной Нетребко. В связи с этим судебные приставы решили объявить певицу в розыск.

У оперной певицы возникли юридические проблемы в России. Суд в Санкт-Петербурге вынес решение, предписывающее Нетребко допустить представителей коммунальных служб в свою квартиру на улице Союза Печатников для проверки на предмет незаконной перепланировки.

Администрация Адмиралтейского района вела борьбу за это решение почти два года, а 10 мая судебные приставы объявили живущую за границей певицу в розыск.

Если Нетребко не выполнит требование суда, ей будет начисляться ежемесячная неустойка в размере 20 тысяч рублей. У певицы есть еще две квартиры в России, но пока они не вызвали интереса у коммунальщиков, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отметим, что Нетребко покинула Россию три года назад. Однако недавно стало известно, что ее пригласили в лондонский театр Ковент-Гарден, где она сможет выступить уже в сентябре. В прошлом году певица получила награду на оперном фестивале в Италии.