Фильм о Путине возглавил рейтинг самых просматриваемых картин за 5 лет

Документальный фильм о Владимире Путине «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» установил рекорд по просмотрам среди документальных кинолент за последние 5 лет.

Об этом сообщил один из создателей проекта, журналист Павел Зарубин.

Отмечается, что трансляцию фильма на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» посмотрели свыше 16 млн зрителей. Кроме того, дополнительно, на медиаплатформе «Смотрим» картина собрала около 500 тысяч просмотров.

Общее число просмотров фрагментов и полной версии фильма в социальных сетях достигло 40 млн, согласно данным, предоставленных порталом «Смотрим».

Таким образом, фильм вызвал значительный интерес аудитории и стал одним из самых обсуждаемых событий в документальном кино за последнее время.

Напомним, что документальная картина о президенте России вышел в начале мая.