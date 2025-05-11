В Пушкине зафиксировано нарушение холодного водоснабжения

В Пушкине на Ленинградской улице зафиксирован технологический сбой на сети холодного водоснабжения.

Специалисты из ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» устраняют данное нарушение диаметром 300 миллиметров. Сообщается, что аварийные работы ведутся по следующему адресу: Ленинградская улица, дом 79/27, литера А.

Во время устранения последствий аварии возможно снижение давления воды в близлежащих домах, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Для обеспечения жителей водой сотрудники предприятия установили прицеп-цистерну на пересечении Ленинградской и Церковной улиц.

Предполагается, что все работы будут завершены к восьми часам вечера в воскресение, 11 мая. После устранения неполадок водоснабжение будет восстановлено в полном объеме, добавляют в организации.

Кроме того, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приносит извинения жителям за временные неудобства.