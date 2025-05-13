Около 43% петербуржцев определились с профессией к выпускному

К последнему звонку 43% выпускников школ Санкт-Петербурга уже определились с выбором профессии. В то время как 47% все еще сомневалась в выборе.

По результатам опроса от SuperJob, что девушки проявляли большую решительность — 46% из них к выпускному определились с профессией, тогда как среди юношей таких было только 40%.

Чем старше опрошенные, тем чаще они утверждают, что сделали профессиональный выбор еще в школьные годы. Среди нынешних 35-летних лишь 38% определились к выпуску, а среди тех, кому сейчас за 45, таких оказалось 47%.

Уровень дохода также влияет на раннее профессиональное самоопределение. Среди жителей Петербурга с заработком до 50 тысяч рублей в месяц к моменту окончания школы выбрали профессию 39%, тогда как среди получающих от 100 тысяч таких было уже 44%.