Эксперты признали Авито лучшей онлайн-платформой для продажи автотоваров

Классифайд Авито стал лучшей онлайн-платформой для продажи товаров для автотранспорта. Такое мнение высказало экспертное жюри на выставке MIMS Automobility Moscow 2025. Награду принял Алексей Головин, глава бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы».

Речь идет о номинации «eCommerce и маркетплейсы 2025». Эксперты анализировали число представленных на платформе брендов, степень проникновения автотоваров в рынок и эффективность реализации продукции, а также качественный подбор деталей для машин. В итоге среди прочив сервисов победу одержал Авито и был назван лучшей платформой, на которой продаются автотовары.

Алексей Головин рассказал присутствующим, что детали для машин всегда актуальны, а каждый третий водитель пользуется сервисом, чтобы приобрести или продать запчасти для авто.

«Сегодня платформа предлагает более 75 млн товаров для транспорта, а также технологические цифровые решения, которые помогают сделать правильный выбор и безопасно приобрести или продать автокомпоненты», — заявил Головин во время награждения на мероприятии.

Он добавил, что команда сервиса постоянно работает над ростом ассортимента, который предлагается с официальной гарантией от производителя. Таких товаров на сегодняшний день представлено свыше млн рублей.

Отметим, что состоявшаяся в 2024 году выставка MIMS Automobility Moscow 2024 принесла Авито в качестве партнера компанию ООО «LADA Цифра», являющуюся «дочкой» группы «АвтоВАЗ», и официальных представителей брендов LYNXauto и METEOR. Уточняется, что на сегодняшний день пользователи классифайда могут получить официальную гарантию, которую имеют свыше 4,3 млн деталей на авто, а Авито успел привлечь в партнеры сотню компаний.