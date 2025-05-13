Авито и Сбер упростили финансовые операции для бизнеса

Авито и Сбер запустили специальный пакет услуг «Только для селлеров», предназначенный для предпринимателей, продающих товары на площадке. Теперь они могут совершать до 10 бесплатных переводов на счета юридических лиц в любых банках, а также переводить деньги физлицам без комиссий.



После исчерпания лимита переводы между юрлицами внутри экосистемы Сбера остаются бесплатными, а операции в другие банки будут стоить 100 рублей за транзакцию.



Для подключения пакета необходимо быть зарегистрированным как ИП или юрлицо, открыть расчетный счет в СберБизнесе и пройти верификацию через СберБизнес ID. После проверки продавец получает статус «Документы проверены», который, по данным Авито, увеличивает просмотры объявлений на 20%.



Для новых участников программы действует отдельное предложение — при условии, что их средние расходы за полгода не превышали 1000 рублей.



Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров, подчеркнул, что площадка развивается не просто как маркетплейс, а как многофункциональный сервис для сделок. В прошлом году на Авито зарегистрировалось более 200 тысяч предпринимателей, а сотрудничество со Сбером поможет сделать условия для продавцов еще привлекательнее.



Александр Самсонов, директор по стратегическим партнерствам Авито, отметил, что компании давно работают вместе и продолжают создавать новые решения для бизнеса, помогая предпринимателям быстрее развиваться.



Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка, добавил, что банк стремится поддерживать продавцов Авито. Новый пакет не только дает финансовые преимущества, но и повышает доверие покупателей благодаря проверке продавцов.