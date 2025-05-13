Петербургский фигурист Петр Гуменник допущен к отбору на Олимпиаду

Представители Федерации фигурного катания России (ФФККР) сообщили, что Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в квалификационном турнире на Олимпийские игры-2026.

Во вторник Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырех российских фигуристов-одиночников на участие в отборе под нейтральным флагом. В список вошли Аделия Петросян, Петр Гуменник, Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

ФФККР получила официальное письмо от ISU, в котором сообщалось, что к участию в отборочном турнире допущены только одиночники в женском и мужском катании, а парное катание и танцы исключены из отбора. В федерации отметили, что долго и упорно пытались выяснить причину такого решения, но она осталась непонятной. Также было заявлено, что апелляция невозможна. По данным ФФККР, в отборе будут участвовать первые номера сборной — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Последний — уроженец Петербурга.

В декабре 2024 года совет ISU объявил о допуске российских спортсменов к олимпийской квалификации в нейтральном статусе, выделив по одной квоте в мужском и женском одиночном катании.

Отборочный турнир пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине, а Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.