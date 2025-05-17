Глеб Калюжный отправится на срочную службу после съемок в «Малыше»

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный принял решение отправиться на срочную службу в армию. Это решение артист принял после съемок в военной драме «Малыш».

По словам агента актера Григория Сухова, призыв назначен на 27 мая. Он добавил, что родные и близкие Калюжного поддержали его выбор. Мать актера гордится его решением, а друзья также выразили свою поддержку.

Ранее стало известно, что в отношении Калюжного возбудили уголовное дело за неявку в военкомат. Однако представители правоохранительных органов уточнили, что обвинение актеру пока не предъявлено, а допросов не проводилось.

Также на момент получения повестки у Калюжного не было законных оснований для отсрочки.

Отметим, что Калюжный известен по сериалам «Вампиры средней полосы», «Содержанки-3» и «Трудные подростки».