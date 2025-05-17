Бастрыкин проверит обстоятельства травмы ребенка на детской площадке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе проверки из-за травмирования семилетнего мальчика на детской площадке в Санкт-Петербурге.
Специалисты ведомства получили обращение от жителей Северной столицы, которые не согласны с ходом расследования происшествия. Инцидент произошел в мае прошлого года, когда ребенок получил травму головы при падении с горки, не соответствующей нормам безопасности.
Конструкция не имела необходимых ограждений, что привело к тяжелым последствиям. До сих пор виновные лица до сих пор не привлечены к ответственности.
В связи с поступившим обращением следователи проводят процессуальная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову предоставить доклад о промежуточных результатах расследования и принятых мерах.
Контроль за исполнением поручения и дальнейшим ходом проверки осуществляет центральный аппарат Следственного комитета.