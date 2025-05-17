В Петербурге открыли новый бюст Суворова к 225-летию со дня смерти полководца

Бюст полководца Александра Суворова открыли в Благовещенском храме Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Мероприятие приурочили к 225-летию со дня смерти военачальника.

Торжественная церемония прошла у места захоронения полководца. Генералиссимус российских сухопутных и морских сил, вошел в историю как непобежденный полководец. Об этом рассказал генерал-полковник и председатель Общероссийской общественной организации «Российское кадетское братство» Владимир Чиркин во время открытия памятника.

Он подчеркнул, что установка памятника – это дань уважения великому соотечественнику.

Ранее бюст Суворова находился у захоронения полководца в Александро-Невской лавре. Однако в 2024 году его перевезли в Музей городской скульптуры, напомнил Чиркин.

Отметим, что новый монумент создал народный художник России Салават Щербаков. Композиция состоит из бронзового бюста высотой 60 сантиметров и мраморного постамента 130 сантиметров.