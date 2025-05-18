Рекламу фастфуда могут обязать сопровождать предупреждениями об ожирении

В Государственной думе России предложили обязать маркировать рекламу фастфуда предупреждениями о вреде для здоровья.

Данная инициатива направлена на информирование населения о рисках ожирения при регулярном употреблении такой пищи, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Парламентарий подчеркнул, что подобные меры уже применяются для табачной продукции. По его мнению, несмотря на вероятное сопротивление производителей, предупреждения в рекламе помогут потребителям осознаннее подходить к выбору продуктов.

Комитет намерен продвигать эту инициативу для борьбы с распространением ожирения, особенно среди молодежи, добавил Леонов в беседе с ТАСС.

Дополнительной мерой депутат назвал обязательную пропорцию социальной рекламы о здоровом питании по отношению к рекламе фастфуда. Он предложил, чтобы на каждые 10 рекламных материалов о фастфуде приходилось как минимум одно сообщение, продвигающее ЗОЖ. Леонов также указал на необходимость согласования этой позиции с правительством.

Кроме того, парламентарий призвал активнее развивать спортивную инфраструктуру.