В Кремле изучают возможность перераспределения маткапитала между детьми

Правительство России рассматривает возможность изменения порядка распределения средств материнского капитала между детьми.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова в беседе с ТАСС, вопрос о переносе основной суммы выплат с первого на второго ребенка требует тщательного изучения.

По ее словам, введение в 2020 году программы маткапитала для первенцев позволило замедлить снижение рождаемости в стране. Этот фактор необходимо учитывать при возможном реформировании системы поддержки семей.

Напомним, что в январе текущего года президент России Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с профильной комиссией Госсовета подготовить предложения по увеличению размера маткапитала в зависимости от очередности рождения детей до 1 декабря.

Вице-премьер подчеркнула, что материнский капитал остается ключевым инструментом демографической политики. Однако его возможная модернизация и структурные изменения требуют взвешенного подхода.

В рамках нацпроекта «Семья» 41 субъекту Федерации предоставлены средства на реализацию индивидуальных мер поддержки. По итогам 2025 года планируется оценить эффективность этих мер для последующей корректировки как федеральных, так и региональных программ, подытожила Голикова.