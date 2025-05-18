Во время белых ночей часть фонтанов Петербурга будут работать до полуночи

В связи с периодом белых ночей в Санкт-Петербурге увеличат время работы 30 городских фонтанов

С 19 мая по 20 июля фонтан в Колпино на Павловской улице, а также два водных объекта в поселке Металлострой на Центральной улице будут функционировать до 11 часов вечера.

Еще 21 фонтан, включая сооружения на Петергофском шоссе, Крестовском и Московском проспектах, в Ломоносове и поселке Шушары на Первомайской улице, будут работать до полуночи.

Также продлен режим работы фонтанов на аллее Смольного, Кирочной и Слободской улицах, а также в парке «300-летия».

Шесть фонтанов на Дворцовой и Петровской набережных, в Александровском саду, на Манежной и Казанской площадях будут открыты до двух часов ночи. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике Санкт-Петербурга.

В Комитете подчеркнули, что светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке, а также комплексы на Московской площади и площади Ленина будут работать с 09:00 до 23:00.