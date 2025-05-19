Прекращено дело о хищении 219 млн рублей у дольщиков

Приморский суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении экс-совладельца группы компаний «Город» Максима Ванчугова и его родственника о хищении 219,4 млн рублей у дольщиков. Основанием для такого решения стало истечение сроков давности.

В Объединенной пресс-службе судов города сообщили, что ранее, в декабре 2024 года, суд прекратил уголовное преследование фигурантов и третьего обвиняемого по эпизоду мошенничества на сумму 1,2 млрд рублей по тем же основаниям.

Таким образом, по последнему эпизоду, связанному с хищением более чем 219 млн рублей, дело также прекращено. На тот момент оба фигуранта находились под подпиской о невыезде.

Ранее суд прекратил производство по пяти эпизодам присвоения денежных средств, облигаций и имущества банка «Фининвест» на общую сумму 1,79 млрд рублей, а также по статье о незаконном образовании юрлица. Подчеркивается, что потерпевшие по всем эпизодам вправе обратиться в суд с гражданскими исками.