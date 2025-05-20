Госдума определила порядок выплаты пенсий экс-силовикам

Государственная дума приняла закон, детализирующий порядок выплат пенсий для бывших силовиков и членов их семей. Теперь пенсионные органы наделены полномочиями самостоятельно выбирать способ перечисления пенсионных средств.

Среди доступных вариантов – Федеральное казначейство, Сбербанк или Почта России. Деньги будут переводиться на счет, вклад или карту, указанные пенсионером, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, получателям предоставляется возможность выбора доставки пенсии через Почту России. Этой опцией смогут воспользоваться военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, работники уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и судебных приставов.

Как отметил депутат Госдумы Никита Чаплин, на размер пенсии может повлиять переезд в другой регион, особенно при изменении районного коэффициента. Это особенно важно для пенсионеров, имеющих стаж работы в районах Крайнего Севера.

По его словам, наиболее высокие пенсии получают жители Чукотского АО, Ямало-Ненецкого АО, Москвы и других регионов. При смене места жительства необходимо информировать Социальный фонд России.