В среду утром в аэропорту Пулково отменили 22 рейса

Утром 21 мая авиакомпания «Аэрофлот» отменила 18 рейсов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Еще два рейса были задержаны.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, 17 рейсов в Москву от компании «Аэрофлот» были отменены. В их число вошли самолеты под номерами: FV 6804, FV 6808, FV 6040, FV 6132 и FV 6956.

Также не вылетит вовремя рейс WZ 711 в Калугу авиакомпании Red Wings и два рейса 7A 5009 и 7A 511 в аэропорт Энфида-Хаммамет от Express Air.

Рейс FV 6565 в Сочи, запланированный на 16:05, также отменен. Авиакомпания «Победа» отменила рейс DP 6826 в Москву.

Кроме того, 21 мая из аэропорта Северной столицы вылетит с задержкой рейс под номером D2 323 от авиакомпании «Северсталь». Судно отправится в Ухту в 9:00, а не в 7:00.

Рейс B2 942 авиакомпании «Белавиа» в Минск вылетит с задержкой. Самолет отправится в 10:50 вместо 12:00.