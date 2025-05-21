Пять новых резидентов ОЭЗ появятся в Петербурге

Пять компаний стали новыми резидентами Особой экономической зоны Санкт-Петербурга, общий объем их инвестиций составит почти 9 миллиарда рублей.
На заседании Экспертного совета Особой экономической зоны Петербурга принято решение о включении пяти новых резидентов, сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.
Компании займут освободившиеся участки на площадке «Новоорловская», ранее принадлежавшие инвесторам, не выполнившим свои обязательства. Общий объем заявленных инвестиций почти 9 миллиардов рублей.
В перечень новых участников вошла компания ООО «Бромо», которая направит 652 миллиона рублей на организацию производства теплообменного, холодильного и вентиляционного оборудования. Реализация проекта позволит создать 145 рабочих мест.
Кроме того, ООО «Национальные Системы Охлаждения» инвестирует 2,1 миллиарда рублей в строительство научно-производственного комплекса по выпуску промышленного холодильного оборудования. На предприятии планируется трудоустроить свыше 400 специалистов.
Также АО «ВНИИР – Прогресс СПб» намерено освоить 2,6 миллиарда рублей для запуска производства инновационного электрооборудования, что обеспечит занятость 200 человек.
Завершает список резидентов компания ООО «Квантрум», которая вложит 3,4 миллиарда рублей в производство автономных энергоисточников и накопителей. Проект предусматривает создание 230 рабочих мест.