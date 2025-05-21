Пять новых резидентов ОЭЗ появятся в Петербурге

В преддверии празднования юбилея Победы в петербургском аэропорту Пулково произошли задержки и отмены рейсов. Десять авиарейсов вылетят с опозданием, а отправление 18 самолетов и вовсе было отменено. Так, самолет D2 323 авиакомпании «Северсталь» в Ухту отправился только в 9:00, вместо 7:00. Также время вылета рейса N4 333 от Nordwind Airlines в Тюмень изменилось с 7:50 на 9:05. Рейс DP 527 авиакомпании «Победа», направляющийся в Нижнекамск, был задержан. Самолет должен был взлететь в 7:55, но вылет отложили до 8:40. Также было изменено время вылета рейса DP 529 в Калининград. Самолет поднимется в воздух в 9:00 вместо 8:10. Рейс DP 507 во Владикавказ, запланированный на 8:55, отправится с задержкой — в 9:45. Рейс U6 053 авиакомпании «Уральские Авиалинии» в Калининград был задержан. Время вылета изменилось с...