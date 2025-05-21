Расходы россиян на майские праздники выросли на 60%

В период с 1 по 10 мая 2025 года наиболее значительный рост расходов среди россиян наблюдался в следующих категориях: водный транспорт, посещение кинотеатров, осмотр достопримечательностей, парки аттракционов, садоводческий инвентарь и посещение баров.

Как сообщает «Газета.Ru», статистика показывает рост среднего чека во всех категориях на 3%. Максимальное увеличение наблюдалось в следующих сферах: общественное питание, парки аттракционов, кинотеатры, гостиничный бизнес. В список также вошла индустрия красоты.

По объему расходов в майские праздники лидировали: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург (8 млрд рублей), а также Краснодарский край и Новосибирская область.