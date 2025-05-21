Светофоры Т7 появятся на 200 перекрестках Петербурга

В Санкт-Петербурге приступили реализации программы по обустройству дорожной инфраструктуры. В рамках заключенных государственных контрактов запланированы работы на 200 объектах городской дорожной сети.

На данный момент работники Дирекции по организации дорожного движения, подведомственной Комитету по транспорту Северной столицы, установили искусственные неровности у дома на Лиственной улице. На Красноармейской улице специалисты завершили обустройство нерегулируемого пешеходного перехода, дополненного искусственными неровностями.

В настоящее время продолжаются работы по созданию аналогичного перехода в поселке Песочный на Железнодорожной улице в районе станции Дибуны. Об этом сообщили в пресс-службе Комтранса.

В период с конца мая до середины июля будет осуществлен монтаж светофоров типа Т7 на 51 участке городских дорог. Всего в рамках программы предусмотрена установка 70 искусственных неровностей и создание 60 новых нерегулируемых пешеходных переходов.

Выбор мест для размещения искусственных неровностей осуществляется на основе анализа статистики дорожно-транспортных происшествий. Данные технические средства применяются как в целях повышения безопасности на аварийно-опасных участках, так и в профилактических целях.

Светофоры Т7 предназначены для предупреждения водителей о необходимости снижения скорости при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам.