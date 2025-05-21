Парик подвел Николь Кидман на фестивале в Каннах

Визит актрисы Николь Кидман на Каннский кинофестиваль в этом году вызвал неожиданную реакцию. Вместо привычных восторженных отзывов актриса столкнулась с насмешками из-за неудачного выбора парика.

Светлый парик медового оттенка был плохо зафиксирован на голове актрисы и слегка съехал, обнажив собственные поредевшие русые волосы. Фотографии с фестиваля опубликовало издание Page Six.

На мероприятии Николь Кидман предстала в двух совершенно разных образах. Сначала она появилась в черной кожаной куртке от Balenciaga на голое тело и черных широких джинсах. А для получения награды актриса сменила куртку на красное облегающее гипюровое платье в пол того же бренда.

Отметим, что Кидман не впервые использует парики для публичных выходов. Исключением стало лишь ее появление на Met Gala с короткой асимметричной стрижкой. Постоянное ношение париков породило предположения о возможных проблемах актрисы с состоянием волос.

Напомним, что 57-летняя Николь Кидман прибыла на фестиваль для получения премии Women in Motion Awards. Награду вручают за вклад женщин в развитие киноиндустрии.