Кирилл Поляков обсудил подготовку к «Российскому промышленнику» в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовала подготовка к Международному форуму-выставке «Российский промышленник-2025».

В заседании Организационного комитета принял участие вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Совещание открыли президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

На совещании рассмотрели структуру деловой программы, планы по расширению выставочной экспозиции и организацию промышленного туризма для участников. Тематикой форума в 2025 году станет «Индустриализация как фундамент национальных проектов».

Мероприятие традиционно проводится в Петербурге и сохраняет статус ключевого отраслевого события страны, сообщил Поляков в своем Telegram-канале.

В 2025 году форум приурочен к 120-летию создания Министерства торговли и промышленности в Северной столице. В рамках юбилейных мероприятий запланированы торжественные события, включая традиционный полуденный выстрел из Петропавловской крепости.

Вице-губернатор отметил, что Санкт-Петербург подтвердил статус соорганизатора форума. По аналогии с предыдущими годами будет организована специализированная экспозиция промышленных достижений города и деловая программа для представителей высшего руководящего состава.