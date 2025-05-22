В Петербурге погасили жетон метро к 100-летию «Зенита»

На станции метро «Зенит» состоялась церемония гашения памятного жетона к 100-летию одноименного футбольного клуба. Жетон считается погашенным после опускания в монетоприемник. Первыми это сделали начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин и глава «Зенита» Александр Медведев.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», Козин отметил, что коллекционеры, интересующиеся как историей Ленинградского и Петербургского метро, так и историей футбольного клуба, по достоинству оценят жетон, оформленный в специальном блистере.

Медведев же сообщил, что это уже второе мероприятие в Петербургском метрополитене. Он напомнил о ранее запущенном тематическом поезде, оформленном в клубной стилистике как снаружи, так и внутри, который, по его данным, вызвал значительный интерес у пассажиров.

После церемонии Козин объявил о начале продаж коллекционных жетонов во всех кассах метро. Тираж составил 7 тысяч экземпляров.