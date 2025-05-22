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Госдума предложила ввести лицензии для мигрантов-курьеров

Валерия Трусова
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Фото: Baltphoto

Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой о введении обязательного лицензирования курьерской работы для трудовых мигрантов в России.

Как сообщает «360.ru», Миронов пояснил, что предлагаемая мера введения лицензирования курьерской деятельности позволит усилить контроль за незаконной миграцией, легализовать доходы трудовых мигрантов и повысить уровень безопасности в крупных российских городах.

Согласно законодательной инициативе, трудовым мигрантам для получения курьерской лицензии потребуется встать на специальный учет, пройти необходимые проверки и оплатить госпошлину. Выполнив эти условия, они смогут легально работать курьерами.

Дополнительно рассматривается введение персональных номерных жетонов для идентификации курьеров. Это упростит их поиск при возникновении нештатных ситуаций.

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