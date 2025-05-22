Депутат Пилипенко поддержала оценки за поведение в школах

Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека одобрил пилотный проект по выставлению оценок за поведение учащихся в общеобразовательных учреждениях.

В беседе с «360.ru» член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко подчеркнула, что школа для детей становится вторым домом. Поскольку учащиеся проводят там значительную часть времени, они должны осознавать ответственность за свои действия — как в общении с педагогами и одноклассниками, так и в целом за поведение в стенах учебного заведения.

Пилипенко выразила мнение, что данная мера является правильной, хотя вопрос ее практического применения и влияния требует отдельного внимательного рассмотрения.

Депутат подчеркнула, что каждый ребенок должен испытывать гордость за обучение в российской школе. Она провела аналогию с ношением школьной формы с логотипом учебного заведения — так же достойно ученик должен носить звание школьника, что подразумевает соответствующее поведение.