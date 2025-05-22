За семь дней в Петербурге зафиксировали 1,1 тысячи укусов клещей

За прошедшую неделю на территории Санкт-Петербурга было зарегистрировано 1,1 тысячи укусов клещей, выявлено 4 случая боррелиоза. В Ленинградской области пострадали 498 человек, лабораторно подтверждены 2 случая клещевого энцефалита.

С 15 по 21 мая в медицинские учреждения Санкт-Петербурга поступило 1,1 тысячи обращений от граждан, пострадавших от укусов клещей, из них 208 случаев касались детей.

В пределах городской черты было зафиксировано 161 нападение кровососущих насекомых. Максимальное количество обращений зарегистрировано в Курортном районе — 36 случаев, тогда как в Приморском и Выборгском районах отмечено по 15 обращений в каждом.

Лабораторная диагностика подтвердила 4 случая заражения клещевым боррелиозом, включая один случай у ребенка. При исследовании 627 экземпляров клещей специалисты обнаружили возбудителей клещевого энцефалита в 2 случаях. Анализ 628 особей выявил 154 случая инфицирования боррелиями. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора Петербургу и Ленобласти.

Также эксперты обнаружили 14 клещей-носителей эрлихиоза и 2 особи, зараженных анаплазмозом. В рамках профилактических мероприятий против клещевого энцефалита было вакцинировано 3,1 тысячи жителей города, среди которых около тысячи детей.

За неделю в Ленинградской области за медицинской помощью обратились 498 человек, включая 123 ребенка. Проведенные исследования 399 клещей показали наличие вируса энцефалита в 2 случаях, тогда как анализ 309 экземпляров выявил 77 случаев боррелиоза. Также зарегистрирован один случай эрлихиоза.