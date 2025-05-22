Пулково принял восемь московских рейсов из-за проблем в столичных аэропортах

За последние сутки аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял восемь рейсов, следовавших в Москву. В настоящее время аэропорт города на Неве продолжает работу в штатном режиме

Аэропорт Санкт-Петербурга принял восемь рейсов, следовавших в столицу, в связи с временными ограничениями в аэропортах московского авиаузла. Об этом сообщила пресс-служба компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом Пулково.

В настоящий момент аэропорт продолжает работать в штатном режиме, выполняя все запланированные рейсы согласно установленному расписанию.

Отметим, что утром в четверг в аэропорту Пулково семь рейсов были задержаны, а вылет 14 самолетов — отменен. Представители Росавиации сообщали о временных ограничениях на прием и вылет рейсов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский с 4:10 по московскому времени. Аналогичные меры действовали в Шереметьево и Внуково.