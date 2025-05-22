Дорожная часть транспортной развязки в Кронштадте готова на 67%

В Санкт-Петербурге проверили ход реконструкции транспортной развязки в Кронштадте. Завершение работ на данном объекте намечено на декабрь 2025 года.

Ход реконструкции транспортной развязки Комплекса защитных сооружений и Кронштадтского шоссе в Кронштадте проверил генеральный директор ФКП «Дирекция КЗС» Борис Дайтер.

На объекте продолжаются работы по монтажу дождевой канализации, наружного освещения, устройству дорожного покрытия съездов № 1, № 6, № 7, № 8 и асфальтированию съездов № 2 и № 8. Также ведется обустройство подходов к надземному пешеходному переходу в районе улицы Станюковича. Подрядчик выполняет и другие предусмотренные проектом работы.

На текущий момент степень готовности строительного объекта распределяется следующим образом: дорожная часть завершена на 67%, искусственные сооружения — на 91%, а переустройство инженерных сетей — на 87%.

Развязка имеет важное значение для организации бесперебойного движения между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. Автомобильное движение во время реконструкции не прекращается, длительные перекрытия не предусмотрены. Об этом сообщили в пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Минстроя России»

После завершения работ развязка займет территорию площадью свыше 34 гектаров и будет организована по схеме «клеверный лист». Проект включает обособленные съезды для обеспечения транспортной связности во всех направлениях.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. Сроки выполнения работ соответствуют утвержденному графику.