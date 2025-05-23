Группа «ВИА Гра» прекратила свое существование

Группа «ВИА Гра», популярная в эпоху нулевых, прекратила свое существование. Об этом сообщил основатель и продюсер коллектива Константин Меладзе, отметив, что последняя композиция группы уже доступна для прослушивания.

Меладзе выразил благодарность всем, кто работал над проектом в течение двадцати пяти лет, включая артисток, музыкантов, администраторов и других специалистов. По словам продюсера, пишет StarHit, это было прекрасное время, но ностальгии он не испытывает.

Он выразил надежду, что песни группы, наполненные любовью, верой и надеждой, будут слушать еще долгие годы. Многие бывшие солистки «ВИА Гры» оставили теплые комментарии под постом Меладзе, выразив благодарность за возможность быть частью этого проекта.

Ольга Меганская отметила, что закончилась эпоха, но песни останутся навсегда. Вера Брежнева также выразила свою благодарность.