Петербургская полиция задержала несовершеннолетнего «зацепера»

Петербургские транспортные полицейские выявили несовершеннолетнего «зацепера» после мониторинга Интернета. Обнаружен видеоролик, демонстрирующий опасный проезд двух подростков на электричке снаружи.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили личность одного из участников ролика. Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщила, что им оказался 13-летний житель Ленинградской области.

Выяснилось, что подросток неоднократно прибегал к запрещенному способу проезда, подвергая себя опасности. Он пояснил, что чаще всего «катался» в Выборгском и Сестрорецком направлениях.

Юноша признался, что на видео запечатлен его проезд в межвагонном пространстве электрички от Девяткино до Лавриков. В отношении законного представителя нарушителя составлен административный протокол.

Ему вменяется неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Информация о правонарушителе передана в территориальные органы для постановки на профилактический учет.

В школе проведена беседа о недопустимости вмешательства в работу транспорта и нарушения правил безопасности. Транспортная полиция напоминает о смертельной опасности «зацепинга».