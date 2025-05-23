Джигурда написал песню на стихи главы МИД Лаврова

Актер и певец Никита Джигурда опубликовал видео, где исполнил песню на стихи министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Как сообщает «Инфо24», 22 мая президент России Владимир Путин во время церемонии в Кремле наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Джигурда заявил, что дипломат достоин этой награды.

По его словам, стихи были созданы Лавровым до назначения на пост, но, как считает исполнитель, они передают и нынешнее душевное состояние автора. Джигурда предположил, что, возможно, Сергей Лавров является реинкарнацией русского дипломата и автора «Горе от ума» Александра Грибоедова.